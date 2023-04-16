«Все дело в импульсе и скорости». Контрнаступление Украины без превосходства в воздухе будет очень рискованным — Financial Times 16 апреля, 16:22 Если украинским военным удасться преодолеть оборонительные сооружения россиян и оказаться позади них, фронт посыпется, считает офицер британской армии Глен Грант (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Анонсированное Киевом контрнаступление Украины будет рискованным: оно потребует взаимодействия всех родов войск и его придется проводить без превосходства в воздухе, так как союзники все еще отказываются предоставить современные истребители F-16, пишет Financial Times.



Более 35 тысяч украинских солдат при поддержке западных боевых танков должны будут столкнуться с более чем 140 тысячами солдат противника на линии фронта протяженностью 950 км. Их будет разделять смертоносная полоса из мин, земляных валов и противотанковых сооружений, созданных россиянами, говорится в статье.

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«Cтавки на этом первом этапе весеннего контрнаступления не могут быть выше», — подчеркивает издание.

Ситуация на поле боя определит, насколько сильной будет позиция Украины во время переговоров с Москвой.

По словам военных чиновников и аналитиков, опрошенных FT, боевые действия будут сложной задачей, так как операции по прорыву должны синхронно осуществляться всеми воинскими частями — от артиллерии и танков до сбора разведданных и работы инженеров.

«Для этого требуется гигантская координация общевойсковых соединений. Каждый должен сыграть свою роль. Это очень высокий риск», — сказал изданию Ник Ганнелл, бывший офицер Королевских инженерных войск Великобритании, имеющий большой опыт таких операций.

В стате отмечается, что задачу украинцам усложняет отсутствие у них превосходства в воздухе. FT напоминает, что последнее крупное сражение с участием западных танков произошло в 2003 году, когда коалиция во главе с США сражалась с иракскими войсками, оснащенными советскими Т-72, но союзников тогда поддерживала штурмовая авиация и вертолеты Апач.

На земле у украинских военных будет западная бронетехника: британские танки Challenger, немецкие Leopard, американские боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Archer. Но им будет не хватать надежного прикрытия с воздуха от российских истребителей. По словам Ганнелла, они способны «раздавить специализированную инженерную технику Украины» во время прорыва укреплений. Запад все еще отказывается предоставить Украине современные истребители, такие как американские F-16.

«Классический подход в наземном наступлении заключается в том, чтобы прорваться в тыл врага, в одном или нескольких районах, и нанести концентрированный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без превосходства в воздухе редки», — рассказал FT бывший командир британского бронетанкового пехотного батальона Бен Барри.

Издание пишет, что к маю земля станет достаточно твердой для маневров бронетехники. Также к этому времени Запад успеет поставить в Украину больше бронетехники и инженергого оборудования, например, бронированных мостукладчиков, которые есть в последнем пакете помощи США на $2,6 миллиарда долларов, отмечается в статье.

Место контрнаступления строго засекречено, напоминает FT. В статье говорится, что одним из стратегически важных для России является Мелитополь, освобождение которого разделило бы российские войска на две части: на юге, в том числе в Крыму, и на востоке Украины. Осознавая опасность, россияне подготовились к обороне в этом регионе.

Как пишет FT, оборона россиян обычно состоит из минного поля, за которым следуют ряды пирамидальных бетонных столбов, называемых зубами дракона, которые замедляют механизированные подразделения. За ними находится еще одно минное поле, в 400 метрах — линия траншей и блиндажей, а еще в 500 метрах — противотанковый ров.

Ганнелл объяснил, что для контратаки нужно выбрать самое выгодное место.

«Это может быть место, где у Украины поблизости есть хорошая логистика, или самое слабое место России — хотя это может быть и самое слабое место Украины», — сказал он.

Первым шагом контрнаступления будет расчистка полосы шириной в 5 метров через минное поле, по которой смогут пройти танки и другая бронетехника, затем нужно будет убрать зубы дракона, возможно, с помощью танков, оснащенных плугами, а после этого — преодолеть ров с помощью специального мостового оборудования.

«Все дело в импульсе и скорости», — подчеркнул Ганнелл.

Как рассказали FT аналитики, самое сложное — синхронизировать различные части, при том, что украинская армия, хотя и умеет проводить небольшие маневры, имеет ограниченный опыт общевойсковых операций такого масштаба.

Издание также пишет, что украинская армия потеряла около 120 тысяч человек, среди которых было много опытных солдат. Согласно данным американской разведки, ставшим известными из-за утечки, контрнаступление может достигнуть гораздо более ограниченных целей, чем рассчитывает Киев. В то же время FT напоминает, что украинскую армию раньше несколько раз недооценивали.

«Если украинская атака будет жесткой и быстрой и окажется позади россиян, линия фронта рассыпется, и россияне побегут … точно так же, как они делали это во время контрнаступления под Харьковом», — сказал изданию Глен Грант, бывший офицер британской армии и советник комитета по обороне украинского парламента.

В этом случае российская линия обороны окажется в значительной степени бесполезной. «И тогда украинцы смогут просто продолжать идти, пока действуют их планы и логистика», — добавил Грант.