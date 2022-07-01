Кто, когда и на каком основании. Раненые украинские военные получат бесплатное лечение за границей

1 июля, 06:19
Украинские военные могут получить лечение за границей (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Украинские военные могут получить лечение за границей (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Во время войны в Украине защитники, получившие ранения во время боевых действий на фронте, могут получить бесплатное лечение за границей. Рассказываем подробности.

Об этом рассказала правозащитная организация Юридическая сотня : «5 апреля 2022 года КМУ утвердил порядок, определяющий процедуру направления защитников Украины, пострадавших в связи с военной агрессией РФ, на лечение за границу».

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  • Кто из украинских защитников может получить бесплатное лечение за границей? Лица из составляющих сил безопасности и обороны, пострадавшие в связи с военной агрессией рф.
  • Правовое основание для направления для лечения за границу - постановление КМУ от 05 апреля 2022 № 411.
  • Когда можно получить направление на лечение и/или реабилитацию за границей? Во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.
Отправление на лечение за границу украинских военных (Фото: facebook.com/yursotnya)
Отправление на лечение за границу украинских военных / Фото: facebook.com/yursotnya

Также в сообщении добавили инфографику с информацией о процедуре отправления защитника за границу на лечение.

Процедура отправления защитника за границу на лечение (Фото: facebook.com/yursotnya)
Процедура отправления защитника за границу на лечение / Фото: facebook.com/yursotnya
Процедура отправки украинских защитников на лечение за границу (Фото: facebook.com/yursotnya)
Процедура отправки украинских защитников на лечение за границу / Фото: facebook.com/yursotnya

Напомним, ранее украинский военный рассказал о списке вещей, которые необходимо иметь человеку, который получил мобилизационное распоряжение . Также он рассказал о знаниях и навыках, которыми необходимо овладеть перед тем, как отправиться на фронт.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Ранения Раненые Фронт Война в Украине

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