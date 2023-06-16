Одной из раненых завтра исполнится 11 лет. Полиция сообщила новые подробности об обстреле оккупантами Херсона 16 июня, 20:00 Поврежденное обстрелом российских оккупантов здание в Херсоне, 16 июня 2023 года (Фото:Поліція Херсонської області via Facebook)

Полиция Херсонской области сообщила новые подробности об обстреле Херсона оккупантами днем 16 июня.

«В результате атаки по состоянию на 18 часов травмы получили всего 23 человека. Среди раненых трое детей — 15-летний парень, 16-летняя девушка и еще одна девушка, которой завтра должно исполниться 11 лет. Всем оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

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Из-за обстрела также были повреждены несколько домов и других элементов инфраструктуры и фактически уничтожен автомобиль.

Полиция начала уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее об обстреле Херсона сообщал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он писал, что из 23 раненых в результате обстрела трое детей. Трое пострадавших получили тяжелые травмы, остальные — травмы средней тяжести или легкие.

Удары наносились по Таврическому и Корабельному районам и по центру города.

Россияне регулярно обстреливают Херсон, где продолжается эвакуация после теракта РФ на Каховской ГЭС и подтопления региона. 11 июня россияне атаковали лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега Днепра в Херсонской области, в результате чего погибли три человека, более 20 были ранены.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.