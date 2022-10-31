Ракеты РФ впервые с начала войны попали по Черновицкой области, повреждена критическая инфраструктура
В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)
Утром в понедельник, 31 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Черновицкой области, впервые с начала войны в регионе есть попадания.
Как сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк в своем Telegram, есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов.
Он призвал не фотографировать места взрывов и дождаться официальной информации.
С начала полномасштабного вторжения России в Черновицкой области не было зафиксировано ни одного попадания ракет российских оккупантов.
22 октября над регионом самолет ВСУ сбил российскую ракету, она упала в озеро.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях. Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.