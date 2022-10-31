Ракеты РФ впервые с начала войны попали по Черновицкой области, повреждена критическая инфраструктура 31 октября, 09:58 В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 31 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Черновицкой области, впервые с начала войны в регионе есть попадания.

Как сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк в своем Telegram, есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов.

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Он призвал не фотографировать места взрывов и дождаться официальной информации.

С начала полномасштабного вторжения России в Черновицкой области не было зафиксировано ни одного попадания ракет российских оккупантов.

22 октября над регионом самолет ВСУ сбил российскую ракету, она упала в озеро.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях. Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.

