Войска РФ уничтожили ракетами агрокомпанию в Днепропетровской области 8 августа, 12:37 РФ нанесла удары по предприятию двумя ракетами Х-59 МК (Фото:ГСЧС)

Войска РФ нанесли ракетные удары по Никопольскому району Днепропетровской области, уничтожив мощности агрокомпании.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook, две ракеты Х-59 МК попали по селу Каменское.

В результате атаки разрушен административный корпус, технологическое здание и автомобиль. Сильно повреждены четыре склада, оборудование и до десяти единиц техники — трактор, погрузчик, толкатель, автокран и буксиры.

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Взрывной волной и обломками ракеты повреждены девять жилых домов и хозяйственная постройка, а также здание насосной станции соседнего села.

Страна-агрессор Россия умышленно блокировала украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а сейчас препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.



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