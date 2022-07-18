Атаки РФ на Днепропетровскую область: оккупанты обстреляли элеватор, разрушены склады с 5 тыс. тонн зерна

18 июля, 13:43
Россия целенаправленно бьет по складам с украинским зерном (Фото:Hannibal Hanschke/Reuters)

Россия целенаправленно бьет по складам с украинским зерном (Фото:Hannibal Hanschke/Reuters)

Войска РФ обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области, одна из ракет попала в элеватор с зерном.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна», — отметил он.

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Резниченко добавил, что еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон.

Есть также попадание в частный дом, по предварительным данным никто не пострадал.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

https://www.youtube.com/embed/Oh6RY16k_Ag

Краденое украинское зерно и металлы оккупанты вывозят и продают в другие страны.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

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Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Днепропетровская область Зерно Ракетные удары Война России против Украины

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