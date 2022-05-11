Россия нанесла ракетные удары по жилым районам Славянска — мэр

11 мая, 10:01
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Оккупанты снова атаковали Славянск (Фото:Донецкая ОГА)

Оккупанты снова атаковали Славянск (Фото:Донецкая ОГА)

В среду, 11 мая, Россия нанесла ракетные удары по жилым микрорайонам Славянска Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

«Холодное и не очень доброе утро выдалось сегодня для Славянска. Город подвергся сегодня с утра ракетному удару. Пострадало два микрорайона, без жертв», — сообщил он в своем Telegram.

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Мэр добавил, что степень разрушений уточняется.

9 мая оккупанты обстреляли центр Славянска.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 мая — 77-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Славянск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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