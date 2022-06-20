РФ ударила ракетами по Одессе и области, одну из них сбила ПВО — нардеп 20 июня, 14:31 Цей матеріал також доступний українською В Одессе после звуков взрывов виден дым (Фото:Суспільне Одеса/Telegram)

Днем в понедельник, 20 июня, Россия нанесла ракетные удары по Одессе и области.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

По его словам, одну ракету сбили силы ПВО, еще одна ракета попала по региону.

«Возле Одессы наши ПВО сбили ракету. Одна ракета попала», — написал он.

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После этого в городе снова слышны взрывы.

Нардеп также предположил, что это может быть ответом РФ на удар ВСУ по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Другие подробности пока не сообщаются.

Утром 20 июня российские оккупанты дважды пытались атаковать ракетами Одесскую область. В обоих случаях сработала система ПВО.

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