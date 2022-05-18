Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: загорелся жилой дом, ранен человек
Ракетная атака оккупантов спровоцировала разрушения в Николаеве (Фото:ГСЧС)
Утром в среду, 18 мая, Россия нанесла ракетный удар по Николаеву.
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По данным спасателей, в результате атаки произошло разрушение частного жилого дома в Ингульском районе, начался пожар. Огонь удалось потушить.
В результаты ракетного удара оккупантов пострадал один человек, он получил осколочные ранения.
Другие детали пока не сообщаются.
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