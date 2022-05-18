Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: загорелся жилой дом, ранен человек

18 мая, 09:42
Цей матеріал також доступний українською
Ракетная атака оккупантов спровоцировала разрушения в Николаеве (Фото:ГСЧС)

Ракетная атака оккупантов спровоцировала разрушения в Николаеве (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 18 мая, Россия нанесла ракетный удар по Николаеву.

Война России против Украины — главные события 18 мая

По данным спасателей, в результате атаки произошло разрушение частного жилого дома в Ингульском районе, начался пожар. Огонь удалось потушить.

Видео дня

В результаты ракетного удара оккупантов пострадал один человек, он получил осколочные ранения.

Читайте также:
Добрый вечер, мы из Николаева. Как и зачем Кирилл Тимошенко из ОП съездил в гости к Виталию Киму на Николаевщину — репортаж НВ

Другие детали пока не сообщаются.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/311152281193603
Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X