Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области, под огонь оккупантов попали три громады — глава ОВА
Россия ударила ракетами по Днепровскому району Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)
Россия нанесла ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
«На утро ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем», — отметил он.
Резниченко также рассказал, что ночью оккупанты также обстреляли Криворожский район региона, под огонь попали сразу три громады.
В Зеленодольской громаде есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение.
В Широковской и Апостоловской — никто не пострадал.
Глава ОВА также подчеркнул, что сильный пожар в Днепре, который начался утром в пятницу, 10 июня, не связан с вражеской атакой.
По данным спасателей, возгорание произошло на предприятии по переработке вторсырья. На открытой территории вспыхнули гранулы в тюках на площади 200 м².
Предприятие занималось переработкой пластмассы в гранулы. Возгорание возникло рядом с производственным цехом.
Огнем повреждена внешняя отделка стен двухэтажного производственного здания, уничтожено оборудование для изготовления гранул, а также вторсырье на открытой территории.
Люди не пострадали, пожар удалось ликвидировать в течение часа.
Оккупанты систематически обстреливают Днепропетровскую область, нанося ракетные удары.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.