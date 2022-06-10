Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области, под огонь оккупантов попали три громады — глава ОВА 10 июня, 08:33 Цей матеріал також доступний українською Россия ударила ракетами по Днепровскому району Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Россия нанесла ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«На утро ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, без пострадавших. Но детали выясняем», — отметил он.

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Резниченко также рассказал, что ночью оккупанты также обстреляли Криворожский район региона, под огонь попали сразу три громады.

В Зеленодольской громаде есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение.

В Широковской и Апостоловской — никто не пострадал.

Глава ОВА также подчеркнул, что сильный пожар в Днепре, который начался утром в пятницу, 10 июня, не связан с вражеской атакой.

По данным спасателей, возгорание произошло на предприятии по переработке вторсырья. На открытой территории вспыхнули гранулы в тюках на площади 200 м².

Предприятие занималось переработкой пластмассы в гранулы. Возгорание возникло рядом с производственным цехом.

Огнем повреждена внешняя отделка стен двухэтажного производственного здания, уничтожено оборудование для изготовления гранул, а также вторсырье на открытой территории.

Люди не пострадали, пожар удалось ликвидировать в течение часа.

Оккупанты систематически обстреливают Днепропетровскую область, нанося ракетные удары.

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