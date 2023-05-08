Ракетный удар в Одесской области полностью разрушил базу отдыха и повредил еще пять 8 мая, 15:16 Последствия обстрела в Одесской области в ночь на 8 мая (Фото:Офис Генерального прокурора via Telegram)

Ракетный удар рашистов в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 8 мая полностью разрушил базу отдыха и повредил еще пять баз. Также было повреждено 20 частных дачных домов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

Также сообщается, что от взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и еще два человека получили ранения.

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«В результате обстрела и пожара существенным разрушениям подверглось трехэтажное складское здание», — говорится в сообщении.

В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По предварительной информации, обстрелы совершены крылатыми ракетами Х-22.

В результате обстрелов рашистов в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью Красного Креста.

В ночь на 8 мая враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации по Одесской области. Ракеты типа Х-22 враг направил на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье. Возник пожар.

Утром 8 мая одесские спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, расположенному на территории Одесского района.

Трое работников склада получили незначительные ранения, позже из-под завалов извлекли тело погибшего охранника.