Ракетный удар в Одесской области полностью разрушил базу отдыха и повредил еще пять

8 мая, 15:16
Поделиться:
Последствия обстрела в Одесской области в ночь на 8 мая (Фото:Офис Генерального прокурора via Telegram)

Последствия обстрела в Одесской области в ночь на 8 мая (Фото:Офис Генерального прокурора via Telegram)

Ракетный удар рашистов в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 8 мая полностью разрушил базу отдыха и повредил еще пять баз. Также было повреждено 20 частных дачных домов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

Также сообщается, что от взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и еще два человека получили ранения.

Видео дня

«В результате обстрела и пожара существенным разрушениям подверглось трехэтажное складское здание», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Спасатель тушит пожар, возникший после удара РФ в Одесской области (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS) Ракеты Х-22 и шахеды. В Воздушных силах Украины рассказали подробности нового удара РФ по украинским городам

В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По предварительной информации, обстрелы совершены крылатыми ракетами Х-22.

В результате обстрелов рашистов в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью Красного Креста.

В ночь на 8 мая враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации по Одесской области. Ракеты типа Х-22 враг направил на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье. Возник пожар.

Утром 8 мая одесские спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, расположенному на территории Одесского района.

Трое работников склада получили незначительные ранения, позже из-под завалов извлекли тело погибшего охранника.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Ракетные удары Война в Украине Российско-украинская война Военные преступления Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X