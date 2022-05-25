Россия нанесла ракетные удары по Сумской области: повреждены десятки домов в Краснополье
Россия атаковала Сумскую область со своей территории (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
В ночь на 25 мая Россия нанесла ракетные удары по Краснополью Сумской области.
Война России против Украины — главные события 25 мая
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, пуск, предварительно, был из самолета, не пересекавшего государственную границу.
В результате атаки повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии.
По предварительным данным, погибших нет.
Последние недели Россия систематически обстреливает приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
Накануне Россия ударила ракетами по Белополью.
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