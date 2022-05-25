Россия нанесла ракетные удары по Сумской области: повреждены десятки домов в Краснополье

25 мая, 09:19
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Россия атаковала Сумскую область со своей территории (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Россия атаковала Сумскую область со своей территории (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В ночь на 25 мая Россия нанесла ракетные удары по Краснополью Сумской области.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, пуск, предварительно, был из самолета, не пересекавшего государственную границу.

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В результате атаки повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии.

По предварительным данным, погибших нет.

Последние недели Россия систематически обстреливает приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Накануне Россия ударила ракетами по Белополью.

https://www.youtube.com/embed/8ioLN6m-bEg
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Сумская область Ракетные удары Война России против Украины

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