Россия нанесла ракетные удары по Сумской области: повреждены десятки домов в Краснополье 25 мая, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Россия атаковала Сумскую область со своей территории (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В ночь на 25 мая Россия нанесла ракетные удары по Краснополью Сумской области.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, пуск, предварительно, был из самолета, не пересекавшего государственную границу.

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В результате атаки повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии.

По предварительным данным, погибших нет.

Последние недели Россия систематически обстреливает приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Накануне Россия ударила ракетами по Белополью.





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