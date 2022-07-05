Войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву — мэр

5 июля, 08:12
Последствия одного из ракетных обстрелов Николаева (Фото:Courtesy of Julie Akimova news.pn/via Reuters)

Последствия одного из ракетных обстрелов Николаева (Фото:Courtesy of Julie Akimova news.pn/via Reuters)

Утром во вторник, 5 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики», — написал он в своем Telegram.

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Больше информации Сенкевич пообещал сообщить позже.

1 июля по Николаеву оккупанты выпустили до 12 ракет, обошлось без жертв.

2 июля город подвергся атаке десятью ракетами типа Оникс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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