Войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву — мэр
Последствия одного из ракетных обстрелов Николаева (Фото:Courtesy of Julie Akimova news.pn/via Reuters)
Утром во вторник, 5 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики», — написал он в своем Telegram.
Больше информации Сенкевич пообещал сообщить позже.
1 июля по Николаеву оккупанты выпустили до 12 ракет, обошлось без жертв.
2 июля город подвергся атаке десятью ракетами типа Оникс.
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