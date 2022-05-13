Россия нанесла два ракетных удара по приграничному селу в Сумской области

13 мая, 09:00
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Среди украинских военных и гражданских потерь нет (Фото:ОК Север/Facebook)

Среди украинских военных и гражданских потерь нет (Фото:ОК Север/Facebook)

В ночь на пятницу, 13 мая, Россия нанесла два ракетных удара по Сумской области.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Как сообщили в оперативном командовании Север, пострадал приграничный населенный пункт Очкино.

Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется.

Видео дня
https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2144596525721134

Россия участила обстрелы Сумской области со своей территории.

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Накануне зафиксировали около 20 прилетов из тяжелой артиллерии на территории села Новые Вырки, погиб человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Сумская область Ракетные удары Война России против Украины

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