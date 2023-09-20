Работает ли Пушилин на украинские спецслужбы: представитель ГУР прокомментировал слухи 20 сентября, 18:01 Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, 24 августа 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV прокомментировал слухи о том, что кремлевская марионетка Денис Пушилин, возглавляющий террористическую организацию «ДНР», работает на украинские спецслужбы.

На вопрос о том, слышал ли он, что Пушилина считают агентом украинских спецслужб, Юсов ответил Radio NV:

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но будущее Пушилина… Я думаю, ему не позавидует никто».

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Представитель ГУР также напомнил слова его главы Кирилла Буданова о том, что «военные преступники, а также предатели и коллаборационисты будут наказываться по разным уголкам мира, где бы они ни находились».

Комментируя ракетный удар по «администрации» Пушилина он добавил, что целью последних активных мероприятий украинских Сил безопасности и обороны не был Пушилин, добавив, что ему, однако, не стоит расслабляться.

Юсов также сказал, что Пушилин не является субъектом и, если его не станет, Кремль назначит другую «говорящую голову» на эту должность.

18 сентября в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Канал Новости Донбасса сообщил, что удар был нанесен по зданию так называемой «администрации» кремлевской марионетки на временно оккупированных территориях Донецкой области Дениса Пушилина.

Комментируя этот инцидент, главный редактор издания Остров Сергей Гармаш объяснил, что Пушилин редко находится в этом здании, поэтому не мог быть целью обстрела.

«Разрушения здание серьезные получило, но ни одного пострадавшего нет. Это, опять же, говорит о том, что вряд ли Украина, которая совершала этот выстрел, могла не знать, что Пушилин там фактически не находится. Опять возвращаемся к версии, что якобы Пушилин сам заказал Киеву этот обстрел для того, чтобы просто напомнить Путину, кто главный враг Донецка для Киева», — рассказал он.

По его словам, слухи о заказе обстрела Пушилиным распространены сейчас в Донецке.