«Это очень странно». Военный эксперт прокомментировал статью Times о неудачной попытке освободить Запорожскую АЭС

12 апреля, 19:26
NV Премиум
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Игаль Левин объяснил, что не так с сообщением о неудавшейся попытке освободить Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Игаль Левин объяснил, что не так с сообщением о неудавшейся попытке освободить Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV прокомментировал статью Times о неудавшейся попытке освободить Запорожскую АЭС.

В эфире Radio NV Левин объяснил, что попытки освобождения Запорожской АЭС логичны, ведь это энергетические мощности государства и возможность, которую Россия использует для ядерного шантажа.

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Военный эксперт напомнил, что ГУР Минобороны иногда информирует о рейдах в тыл врага, «в частности, на Днепре, когда пересекали реку».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Запорожская область Запорожская АЭС Война в Украине Российско-украинская война Энергодар Война России против Украины радио NV Игаль Левин

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