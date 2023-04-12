«Это очень странно». Военный эксперт прокомментировал статью Times о неудачной попытке освободить Запорожскую АЭС 12 апреля, 19:26 NV Премиум Игаль Левин объяснил, что не так с сообщением о неудавшейся попытке освободить Запорожскую АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV прокомментировал статью Times о неудавшейся попытке освободить Запорожскую АЭС.

В эфире Radio NV Левин объяснил, что попытки освобождения Запорожской АЭС логичны, ведь это энергетические мощности государства и возможность, которую Россия использует для ядерного шантажа.

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Военный эксперт напомнил, что ГУР Минобороны иногда информирует о рейдах в тыл врага, «в частности, на Днепре, когда пересекали реку».