Ракетный удар по Львовской области: оккупанты ранили минимум пять человек — ОВА 2 июня, 00:26 Цей матеріал також доступний українською Дым после ракетного удара по Львову в начале мая (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий сообщил, что минимум пять человек получили ранения после ракетного удара российских оккупантов.

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«Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет», — заявил Козицкий.

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Вечером в среду, 1 июня, в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы. Предварительно, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры.



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