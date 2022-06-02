Ракетный удар по Львовской области: оккупанты ранили минимум пять человек — ОВА

2 июня, 00:26
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Дым после ракетного удара по Львову в начале мая (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Дым после ракетного удара по Львову в начале мая (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Глава Львовской военной областной администрации Максим Козицкий сообщил, что минимум пять человек получили ранения после ракетного удара российских оккупантов.

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«Есть уточненная информация о пострадавших в Стрыйском районе. На данный момент известно, что ранены 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет», — заявил Козицкий.

Видео дня

Вечером в среду, 1 июня, в Стрыйском районе Львовской области прозвучали взрывы. Предварительно, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры.

В Укрзализныце отметили, что удар был совершен по железнодорожной инфраструктуре, но опровергли информацию о том, что пострадал Бескидский туннель

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Львовская область Война в Украине Максим Козицкий Война России против Украины

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