Почему военные и Росатом не дадут Путину взорвать Запорожскую АЭС — Преображенский 19 июля, 12:53 Один из энергоблоков Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV объяснил, почему российскому диктатору Владимиру Путину не дадут взорвать Запорожскую АЭС его собственные военные и Росатом.

В эфире Radio NV Преображенский отметил, что после нового удара по Крымскому мосту у Путина остается только один «реально серьезный» инструмент для мести — возобновление ядерного шантажа или нанесение ядерного удара.

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«Мы знаем это консенсусное мнение, по-моему, большинства экспертов, которым можно доверять, что Россия не готова наносить ядерный удар. При этом Россия действительно имеет возможности и, возможно, отчасти готова к акту ядерного терроризма на Запорожской АЭС», — добавил политолог.

При этом он назвал «безумием» взорвать АЭС «из-за взрыва двух пролетов Крымского моста», подчеркнув, что после подрыва Каховской ГЭС — это единственное, что может повлиять на наступление ВСУ.

«Военные не дадут Путину такое сделать никогда. И не даст, кстати, скорее всего, Росатом, потому что после этого Росатом окажется под всеми возможными международными санкциями очень быстро. А Росатом при этом является, как мы знаем, источником получения опять же тех же военных технологий, военной продукции под видом закупок для российской атомной продукции, так и не попавшей под серьезные международные санкции», — считает Преображенский.

Политолог подытожил, что зерновая сделка для Путина — это сейчас «такой жупел, из которого надо Путину выжать как можно больше на какое-то время, изобразить сейчас, надувая щеки, как он всех наказал за взрыв на Крымском мосту».

17 июля президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС и ситуация там остается сложной.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».