В Кремле решили не проводить «парад» в Мариуполе 9 мая

6 мая, 16:23
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Оккупанты хотели провести «парад» в разрушенном Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты хотели провести «парад» в разрушенном Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что провести «парад» в Мариуполе на 9 мая невозможно.

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Об этом он сказал в комментарии РосСМИ.

«Говорилось же уже, что в этом году, конечно же, невозможно это по понятным причинам. Но время придет, и там будет широкое празднование», — сказал он

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Песков добавил, что официальную делегацию отправлять в Мариуполь не будут.

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«Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая. Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно», — резюмировал он.

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4 мая в осажденный Мариуполь прибыл новый куратор Кремля по Донбассу Сергей Кириенко, где анонсировали проведение «парада» в Мариуполе на 9 мая.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты готовят «парад пленных».

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Парад 9 мая Война России против Украины

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