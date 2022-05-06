В Кремле решили не проводить «парад» в Мариуполе 9 мая 6 мая, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотели провести «парад» в разрушенном Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что провести «парад» в Мариуполе на 9 мая невозможно.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом он сказал в комментарии РосСМИ.

«Говорилось же уже, что в этом году, конечно же, невозможно это по понятным причинам. Но время придет, и там будет широкое празднование», — сказал он

Видео дня

Песков добавил, что официальную делегацию отправлять в Мариуполь не будут.

«Там наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая. Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно», — резюмировал он.

4 мая в осажденный Мариуполь прибыл новый куратор Кремля по Донбассу Сергей Кириенко, где анонсировали проведение «парада» в Мариуполе на 9 мая.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оккупанты готовят «парад пленных».

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.