«Будут подрываться на собственных минах». Как прорыв первой линии обороны россиян и уничтожение логистики в Крыму помогает наступлению ВСУ — обозреватель 14 августа, 18:06 NV Премиум Боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на линии фронта в Запорожской области, 11 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Андрей Крамаров, военный обозреватель, рассказал в эфире Radio NV, как прорыв первой линии обороны оккупантов на юге заставит их при отступлении подрываться фактически на собственных минных полях.

— В эти выходные мы видели в пабликах оккупантов серьезные истерики относительно ситуации на южном направлении. С чем это могло быть связано, по вашему мнению?

— Это связано с тем, что оккупанты уже активно теряют свою первую линию обороны, ее занимают Вооруженные силы Украины. И я так понимаю, что, несмотря на то что у них сейчас приказ держать ее до последнего, тем не менее удерживать они ее не могут. Мы нашли возможность для прохода минных полей, которые есть, которыми было все просто устлано.

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