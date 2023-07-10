«Многие армии не смогли бы». Британский военный эксперт назвал прогресс наступления ВСУ впечатляющим 10 июля, 16:22 Украинские военные готовятся стрелять из САУ Богдана неподалеку от Бахмута, 5 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью Radio NV назвал прогресс наступления Вооруженных сил Украины впечатляющим.

«Принимая во внимание объем работы, который россияне вложили в строительство обороны в этих районах, я считаю, что прогресс является чрезвычайно хорошим, учитывая, то, что украинские войска не имеют серьезного воздушного прикрытия, кроме того, у Украины недостаточно специального оборудования для разминирования, которое нужно для наступательных операций такого масштаба. Поэтому можно сказать, что прогресс на самом деле впечатляющий», — сказал Грант в эфире Radio NV.

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Он отметил, что это свидетельствует о высоком качестве человеческого капитала — солдат, которые борются на передовой, и подчеркнул, что, по его мнению, «многие армии не смогли бы справиться с этим».

10 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что с начала наступательной операции Силы обороны освободили уже 169 километров квадратных на южном направлении.

«Это примерно соизмеримо с площадью города Одесса. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности», — сказал он, уточнив, что речь идет о Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По его словам, за прошедшую неделю здесь украинские военные продвинулись более, чем на километр, и освободили на юге Украины еще более 10 кв. км. В целом продвижение на Мелитополь и на Бердянск составляет 8,6 километра.

На Бахмутском направлении на прошлой неделе ВСУ освободили от россиян еще 4 кв. км, а общая отвоеванная площадь — 24 кв. км. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, рассказал Ковалев.

«Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои», — добавил он.

В июне Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке Украины. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.