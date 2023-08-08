Профессор Йеля рассказал о стихотворении погибшей украинской писательницы Виктории Амелиной, которое поразило мир

8 августа, 20:06
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Писательница Виктория Амелина получила ранение, которое стало смертельным, во время ракетного удара по Краматорску (Фото:@Victoria Amelina/Facebook)

Писательница Виктория Амелина получила ранение, которое стало смертельным, во время ракетного удара по Краматорску (Фото:@Victoria Amelina/Facebook)

Профессор Йельского университета Джейсон Стэнли в интервью NV рассказал о стихотворении погибшей украинской писательницы Виктории Амелиной, которое поразило мир.

«Поэзия Виктории Амелиной заговорила ко многим людям в мире. Ее стихотворение о том, как всю вашу страну каждый обстрел как будто ведут на расстрел. Оно поразило мир. Мы можем называть это пропагандой, а можем инструментом, которым тот, кто имеет меньше ресурса, но кто на стороне добра, может достучаться до мира», — сказал Стэнли в интервью NV.

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Вероятно, Стэнли имел в виду короткое стихотворение Виктории Амелиной Тривога:

Повітряна тривога по всій країні
Так наче щоразу ведуть на розстріл
Усіх
А цілять лише в одного
Переважно в того, хто скраю
Сьогодні не ти, відбій

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Виктория Амелина стала 13-й жертвой ракетной атаки на Краматорск, которую российские оккупанты совершили 26 июня. Врачи в течение почти недели боролись за ее жизнь, однако травмы оказались смертельными. Украинская писательница в поездке в Краматорск сопровождала группу колумбийских писателей и журналистов.

Виктория Амелина, украинская писательница и поэтесса, автор четырех книг Синдром листопада, або Homo CompatiensХтось, Або Водяне СерцеДім для Дому та Е-е-есторії екскаватора Еки. Она является основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля в поселке Нью-Йорк Донецкой области. Виктория также написала свою первую нон-фикшн книгу на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью NV Писательница Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Воздушная тревога

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