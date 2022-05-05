«Их оружие — правда». В Украине запустили проект Медиа Мемориал в память о погибших на войне журналистах 5 мая, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Одним из погибших от рук российских оккупантов стал фотожурналист Макс Левин (Фото:Stanislav Kozliuk/Reuters)

Медиагруппа Starlight Media запустила всеукраинский проект Медиа Мемориал в память о погибших в результате полномасштабного вторжения России журналистах.

Война России против Украины — главные события 5 мая

По состоянию на 5 мая от рук российских оккупантов погибли уже 25 представителей украинских и мировых СМИ — среди них 18 журналистов и семь сотрудников других направлений медиасферы.

Видео дня

«Профессионалы, чью память мы чтим этим проектом, хотели ее остановить. Они — братья по оружию. Их оружие — правда. Именно правды агрессор боится больше всего. Он не хочет, чтобы мир получил свидетельство его преступлений против человечности, свободы и демократии. Эти показания, не думая о личной безопасности, и собирали наши герои», — говорится на сайте проекта.

Команда Медиа Мемориала создает пресс-карты пожизненно аккредитованных журналистов на основе проверенных данных от Офиса генпрокурора, Национального союза журналистов Украины и Министерства культуры и информационной политики. Также авторы проекта собирали теплые воспоминания о погибших медийщиках от родственников и коллег со всего мира.

«Наша миссия — продолжить дело погибших медийщиков. Рассказывать правду, ради которой они пожертвовали своей жизнью. Показывать миру подлинное лицо агрессора», — отметили представители Медиа Мемориала.

В рамках проекта команда также создала Фонд памяти журналистов, погибших с начала войны. Благотворительные пожертвования для детей и других членов семей погибших представителей СМИ будут поступать на специальный счет Национального союза журналистов Украины. НСЖУ уже внесла первый вклад в фонд, перечислив 30 тысяч гривен.

На сайте можно найти видео c историями о погибших журналистах, а также серию подкастов о них.

Медиа Мемориал создан при поддержке и помощи партнеров из Литвы Latvijas Radio, Балтийского центра развития СМИ и НСЖУ.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 мая — 71-й день полномасштабной войны. За это время от рук оккупантов в Украине погибли 25 представителей СМИ, в том числе иностранные журналисты.

15 марта в результате вражеского обстрела в Киевской области погиб оператор американского телеканала FoxNews Пьер Закржевски. С ним также была украинская журналистка Александра Кувшинова.

Фотожурналиста и документалиста Макса Левина с огнестрельными ранениями обнаружили 1 апреля на территории Вышгородского района Киевской области. Связь с ним пропала в марте.

28 апреля погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич в результате попадания ракеты оккупантов в жилой дом в Киеве.







Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.