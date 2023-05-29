Следующей зимой также будет война. Простое объяснение, почему ВСУ не нужны F-16, и другие придирчивые мысли аналитика Тома Купера — интервью NV 29 мая, 21:14 NV Премиум Военный эксперт Том Купер критически относится к получению Украиной F-16 и называет более эффективные модели самолетов (Фото:REUTERS)

Что дало «наступление» на Белгород, в чем ракеты HIMARS превосходят дорогие F-16, и какое вооружение действительно нужно ВСУ, объясняет австрийский военный эксперт Том Купер.

Уже более года австрийский военный аналитик и журналист-расследователь Том Купер внимательно отслеживает развитие событий большой войны, развязанной Россией против Украины. Используя свои источники с обеих сторон, анализируя соцсети и проверяя данные, он почти ежедневно публикует отчеты о ситуации на фронте.

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В интервью NV Купер раскритиковал решение Запада предоставить Украине истребители F-16, объяснил, какое вооружение действительно может изменить ситуацию на фронте, и поделился мыслями о прорыве российских добровольцев из легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса (РДК), которые воюют на стороне Украины, в Брянскую и Белгородскую области РФ.



— Недавно российские бойцы-добровольцы, воюющие на стороне Украины, неожиданно атаковали приграничные районы Белгородской области РФ. Как вы оцениваете эту операцию? Была ли она успешной?

