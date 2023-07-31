«Способны лететь далеко, нести много». Притула прокомментировал игру со Стерненко в российские города на фоне беспилотников 31 июля, 14:00 Сергей Притула и Сергей Стерненко играют в российские города на фоне дронов (Фото:Кадр видео Сергій Притула via Facebook)

Политик и волонтер Сергей Притула в интервью Radio NV прокомментировал игру в российские города с активистом Сергеем Стерненко на фоне беспилотников.

В эфире Radio NV Притула напомнил об объявленном вместе со Стерненко осенью прошлого года сборе на месть.

Волонтер объяснил, что некоторое время они ждали и искали варианты закупки беспилотников дальнего радиуса действия, которые могли бы лететь на сотни километров и нести достаточное количество «полезной нагрузки».

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«Через некоторое время после этого сбора украинский отечественный рынок производителей БПЛА дал нам ответ на наш запрос, появилось несколько предложений. Эти предложения являются украинским производством, что приятно, потому что мы вложили деньги в украинскую экономику. И дальше [начали их скупать] небольшими партиями, поскольку еще другие волонтерские инициативы, частные спонсоры, меценаты, в конце концов Минобороны, различные ведомства начали закупать эту номенклатуру. И она небольшими партиями начала выходить на работу. И выходит в течение этого года достаточно активно, как мы видим из сообщений в СМИ», — рассказал он.

В ответ на уточняющий вопрос Притула подтвердил, что беспилотники на видео украинского производства и сообщил, что они были переданы на баланс одной из частей Сил обороны, где ими уже пользуются.

«Но это не единственные птички, которые способны лететь далеко, нести много. И та структура, которой передавали мы, не единственная, кто их туда отправляет», — отметил волонтер.

Он сказал, что не может подтвердить или опровергнуть предположение о том, что дроны на видео нанесли недавний удар по Москва-Сити, и поздравил россиян с тем, что «теперь в их жизни появляются новые ощущения, появляются новые тревоги, появляется необходимость ходить в бомбоубежища».

«Возможно, скоро будут просыпаться и ложиться спать под звуки сирен. И да, смотри, возможно, у людей появится желание побороться за то, чтобы своих солдат вернуть из Украины домой. Потому что, когда ты не чувствуешь войны, когда ты ее смотришь только по телевизору, то тебе кажется, что это что-то такое, что тебя не касается. А как показывают исследования, так в Белгородской области сторонников „СВО“ кратно меньше, чем в тех регионах, куда не прилетает бавовна», — добавил Притула.

30 июля Притула опубликовал совместное со Стерненко видео, на котором они играют в игру, называя российские города.

«Мы понятия не имеем, что же может летать в Москву! И уверяем, что вы, кто донатил на месть, здесь гарантированно не причастны. Продолжение следует, это только пристрелка», — написал Притула.

Волонтер Сергей Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, что показанные беспилотники являются результатом сбора, который организовали оба волонтера еще с октября 2022 года.

«Просто напомню, что старт этому сбору они (россияне — ред.) же и спровоцировали ракетными ударами 10 октября 2022 года. Да, мы еще не догнали россиян по огневой мощи средств воздушного нападения и не нанесли им критических разрушений, но это впереди. Процесс идет. И речь не только об этом сборе. А о сопротивлении украинцев в широком смысле», — написал Стерненко.

Волонтер добавил, чтобы россияне привыкали, ведь именно они «посеяли войну» и они «подавятся ее последствиями».

10 октября 2022 года украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко начали сбор средств. По словам организаторов сбора, главной целью является «месть» россиянам за начало обстрела энергетической инфраструктуры Украины.

4 января в интервью для Суспільного Притула заявил, что сбор «на месть» предусматривает закупку дронов дальностью полета от 650 до 800 километров на территории страны-агрессора РФ.

10 января Притула и Стерненко опубликовали первые результаты покупки дронов. Уже 10 мая оба волонтера показали кадры запуска дронов, а также прокомментировали взрывы на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ.