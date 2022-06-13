Войска РФ обстреляли пригород Николаева из Ураганов — мэр 13 июня, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:НПУ)

Утром в понедельник, 13 июня, войска РФ обстреляли пригород Николаева из Ураганов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли пригород Николаева. Как сообщила военная комендатура обороны города, это были реактивные системы залпового огня Ураган», — отметил мэр в своем Telergam.

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Он отметил, что жертв в результате вражеского обстрела нет.

В этот же день над городом сбили вражеский беспилотник, который пытался сорвать контрнаступательные маневры ВСУ.

Россия систематически обстреливает Николаев и область, пытаясь наступать на регион.

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