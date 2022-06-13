Войска РФ обстреляли пригород Николаева из Ураганов — мэр
Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:НПУ)
Утром в понедельник, 13 июня, войска РФ обстреляли пригород Николаева из Ураганов.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли пригород Николаева. Как сообщила военная комендатура обороны города, это были реактивные системы залпового огня Ураган», — отметил мэр в своем Telergam.
Он отметил, что жертв в результате вражеского обстрела нет.
В этот же день над городом сбили вражеский беспилотник, который пытался сорвать контрнаступательные маневры ВСУ.
Россия систематически обстреливает Николаев и область, пытаясь наступать на регион.
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