Войска РФ обстреляли пригород Николаева из Ураганов — мэр

13 июня, 14:29
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:НПУ)

Оккупанты систематически обстреливают Николаев (Фото:НПУ)

Утром в понедельник, 13 июня, войска РФ обстреляли пригород Николаева из Ураганов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли пригород Николаева. Как сообщила военная комендатура обороны города, это были реактивные системы залпового огня Ураган», — отметил мэр в своем Telergam.

Видео дня
Читайте также:
Мэр Николаева заверил, что возможная высадка российского десанта «будет обречена»

Он отметил, что жертв в результате вражеского обстрела нет.

В этот же день над городом сбили вражеский беспилотник, который пытался сорвать контрнаступательные маневры ВСУ.

Россия систематически обстреливает Николаев и область, пытаясь наступать на регион.

https://www.youtube.com/embed/g7yfQoRjnOs
Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев РСЗО Ураган Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X