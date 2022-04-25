Ракетный удар России по Жмеринке и Казатину: погибли пять человек, еще 18 ранены — прокуратура 25 апреля, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализниця)

В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по объектам транспортной инфраструктуры возле Жмеринки и Казатина Винницкой области, предварительно, погибли пять человек, 18 были ранены. Об этом сообщает областная прокуратура.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Управление СБУ в Винницкой области открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 110 УК Украины (умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).



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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Винницкой области утром 25 апреля. В Укрзализныце сообщили, что некоторые участки железной дороги были обесточены из-за повреждения тяговых подстанций.

25 апреля ракетным ударам также подверглись Здолбуновский район Ровенской области, Золочевский район Львовской области и Коростень Житомирской области.

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