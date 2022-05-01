В результате обстрела оккупантов в Лимане погибли четыре человека, еще семь ранены — Донецкая ОВА 1 мая, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского обстрела в Лимане Донецкой области (Фото:Денис Казанський / Telegram)

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 1 мая из-за российских обстрелов в области погибли четыре жителя Лимана.

В своем Telegram-канале Кириленко рассказал, что, еще 11 человек были ранены: семь — в Лимане, три — во Владимировке и один — в Яровой. В Бахмутской громаде один человек скончался от ран, полученных в Луганской области. Точное количество жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

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Ранее 1 мая журналист Денис Казанский сообщил, что российские оккупанты продолжают специально наносить удары по гражданским целям и обстреляли железнодорожный вокзал в Лимане.

1 мая украинские защитники на востоке отбили семь атак российских оккупантов, сообщили в ОТГ Восток.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступление на востоке, безуспешно пытаются установить контроль над Рубежным и Попасной и идти на штурм в районе Озерного и Марьинки. Основные усилия россиян сосредоточены на криворожском направлении.

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