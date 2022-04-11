47-й день войны — главное. За сутки ВСУ отразили четыре атаки в зоне ООС, ночью оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на востоке 11 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские саперы взрывают неразорвавшиеся российские боеприпасы возле освобожденного поселка Мотыжин, Киевская область (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Понедельник, 11 апреля — 47-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.



На территории Донецкой и Луганской областей, где враг сосредоточил основные силы и продолжаются наиболее интенсивные бои, защитники Украины за минувшие сутки отразили четыре атаки, сообщил утром 11 апреля Генштаб ВСУ.

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Владимир Зеленский в ночном обращении предупредил, что «российские войска перейдут к более масштабным действиям на востоке нашего государства». «Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб, — сказал Зеленский. — Но мы готовимся к этим действиям. Мы будем отвечать. Мы будем еще активнее снабжать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще активнее информационно. Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других стран. Конечно, будем отстаивать более сильные санкции против РФ».

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:56 Сегодня ночью оккупанты обстреляли еще одну железнодорожную станцию на востоке Украины — глава Укрзализныци

Глава АО Укрзализныця Александр Камышин сообщил, что российская армия продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре Украины.

«Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск, — сообщил он утром 11 апреля, не уточнив город или название станции — Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть».

07:16 Россия может совершить провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии — Генштаб

«Не исключается проведение вооруженными силами РФ провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.



07:06 Оккупанты готовят новое наступление на Слобожанском направлении — Генштаб ВСУ

«Вероятно, в ближайшие дни, оккупанты постараются восстановить наступление (на Слобожанском направлении)», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

06:53 Под Киевом обнаружили новую братскую могилу с погибшими украинцами

Министерство обороны Британии сообщило об обнаружении братской могилы украинцев в селе Бузова под Киевом. Такие данные предоставила разведка, о количестве тел пока не сообщается.

06:54 Россия еще до вторжения на высшем уровне планировала убийства гражданских в Украине — советник Байдена по нацбезопасности

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сообщения о пытках и убийствах украинских гражданских российскими военными, в частности в Буче, были «ужасающими, но не удивительными». Салливан сообщил, что данные американской разведки говорят о том, что Россия планировала это еще до начала полномасштабной войны.

«Был план на самом высоком уровне российского правительства нападать на гражданских, которые выступят против вторжения», — подчеркнул он.

03:31 Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом — Times

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в Альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на недавних переговорах министров иностранных дел НАТО.

03:29 Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий

Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры. Денис Шмыгаль уточнил, что 400 млн грн получит Киевская область, еще по 250 млн грн — Черниговская и Сумская. Житомирщина на восстановление инфраструктуры получит 100 млн. грн.

Ведущий журналист-расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил о масштабных чистках в 5-й службе ФСБ, которая занималась различными операциями в Украине и поставляла данные о ситуации в стране президенту РФ Владимиру Путину.

01:26 Уничтожены 11 воздушных целей. ВСУ за сутки сбили четыре российских вертолета и самолет

За сутки 10 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 11 российских воздушных целей, в том числе четыре вертолета и самолет Су-34. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

00:36 «Каждого отброса». Зеленский пообещал делать все возможное для наказания военных преступников из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев делает все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого россиянина, причастного к военным преступлениям.



«Они захватили Крым, а мы якобы виноваты. Они уничтожили нормальную жизнь на Донбассе, а мы якобы виноваты. Они сбили малайзийский Boeing, а мы якобы виноваты. Они 8 лет убивали людей, детей на нашей земле, а мы якобы виноваты. Они разрушили самый мощный промышленный регион востока Европы, а мы виноваты. Они сломали жизнь миллионам людей, а мы якобы виноваты. Они начали против нас полномасштабную войну, а мы якобы виноваты. — сказал Зеленский. — Они потратили на удары по Украине уже около 2 тысяч ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерийские снаряды, мины, а мы якобы виноваты. Они пытали, убивали на нашей земле, а мы виноваты. Они депортировали сотни тысяч украинцев, наших детей, а все равно мы якобы виноваты».

По словам Зеленского, Россия так действует из-за трусости. «Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптировались к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них», — сказал президент.

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