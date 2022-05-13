Беспилотники и вертолет. Украинские защитники за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов

13 мая, 02:07
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Пожар после крушения вертолета оккупантов (Фото:vvukraini/Twitter)

Пожар после крушения вертолета оккупантов (Фото:vvukraini/Twitter)

В четверг, 12 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск было уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Сообщается, что были уничтожены:

  • 5 БпЛА (Орлан-10);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 1 крылатую ракету.

«Авиация Воздушных Сил и Сопутствующих войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях», — сообщили в командовании.

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12 мая также сообщалось, что в Луганской области украинский десантник сбил вертолет Ми-24 из ПЗРК Stinger.

https://www.youtube.com/watch?v=9KsOSyqbqRk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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