Беспилотники и вертолет. Украинские защитники за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов 13 мая, 02:07 Цей матеріал також доступний українською Пожар после крушения вертолета оккупантов (Фото:vvukraini/Twitter)

В четверг, 12 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск было уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Сообщается, что были уничтожены:

5 БпЛА ( Орлан-10);

Орлан-10); 1 вертолет ( Ка-52);

Ка-52); 1 крылатую ракету.

«Авиация Воздушных Сил и Сопутствующих войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях», — сообщили в командовании.

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12 мая также сообщалось, что в Луганской области украинский десантник сбил вертолет Ми-24 из ПЗРК Stinger.

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