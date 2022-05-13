Беспилотники и вертолет. Украинские защитники за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов
Пожар после крушения вертолета оккупантов (Фото:vvukraini/Twitter)
В четверг, 12 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск было уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 12 мая
Сообщается, что были уничтожены:
- 5 БпЛА (Орлан-10);
- 1 вертолет (Ка-52);
- 1 крылатую ракету.
«Авиация Воздушных Сил и Сопутствующих войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях», — сообщили в командовании.
12 мая также сообщалось, что в Луганской области украинский десантник сбил вертолет Ми-24 из ПЗРК Stinger.
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