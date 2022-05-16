Результативный салют. Украинские защитники обстреляли позиции оккупантов в Херсонской области
РСЗО Град украинской армии ведет огонь (Фото:Генштаб ВСУ)
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в ночь на воскресенье, 15 мая, украинская армия успешно обстреляла позиции российских оккупантов в Херсонской области.
Война России против Украины — главные события 15 мая
Вилкул отметил, что успешные действия украинских защитников мешают оккупантам вести наступление.
«Враг несет серьезные потери в живой силе и технике. Сегодня ночью наши ребята дали результативный салют», — заявил Вилкул.
Он также подчеркнул, что от бессилия российские войска продолжают вести обстрелы мирных жителей.
«Не преуспевая в своих планах, орки продолжают тактику выжженной земли и массированных обстрелов мирных населенных пунктов. На этой неделе не было ни дня без обстрелов, и сегодня также были обстрелы по всей линии соприкосновения — были прилеты из Ураганов в Широковской общине», — сообщил глава ОВА.
12 мая Вилкул сообщил, что россияне применили фосфорные боеприпасы на криворожском направлении.
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