В соцсетях сообщают о взрывах в Днепре и Дннепропетровской области, в нескольких областях воздушная тревога 20 мая, 22:39 В Днепропетровской и Запорожской областях воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

В Днепре и Днепропетровской области слышны взрывы, сообщается о движении вражеских беспилотников, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Обновлено 23:01: Реальный Днепр сообщает, что, по предварительным данным, взорвался не беспилотник, а ракета типа «Искандер-К». Информации о прилете пока нет.



Обновлено 22:40: По состоянию на 22:40 воздушная тревога только в Днепропетровской области, Луганской области и в Крыму.

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Инфографика: alerts.in.ua

Обновлено 22:37: Telegram-канал Реальный Днепр сообщил о взрыве в Днепре. Перед этим сообщалось об отбое воздушной тревоги.



Обновлено 22:06: Telegram-канал Реальный Днепр сообщает, что в сторону Днепропетровской области летят два шахеда.



Telegram-канал Дніпро Оперативний сообщает, что, по данным мониторинговых ресурсов, над Днепропетровской областью замечены беспилотники. Позже в нем появилось сообщение, что в области слышны взрыывы — по предварительным данным, это работа ППО.

О работе ПВО сообщает также Telegram-канал Дніпро обласний.

Telegram-канал Труха Днепр сообщила о воздушной тревоге и взрывах в области.

Telegram-канал Реальный Днепр сообщал об опасности для Павлограда и о том, что беспилотники снова движутся в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 21:57 воздушная тревога объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. В Луганской области и АРК Крым воздушная тревога постоянна.

Инфографика: alerts.in.ua