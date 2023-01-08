Вторжение России в Украину повлекло за собой наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны

8 января, 18:21
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Беженцы из Украины на границе (Фото:rus.err.ee)

Беженцы из Украины на границе (Фото:rus.err.ee)

Российская агрессия в Украине повлекла за собой наибольшую волну беженцев со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила Организация ООН по делам беженцев.

Как отмечается, более 7,9 млн человек покинули страну.

«Еще 5,9 миллиона являются внутренне перемещенными лицами», — заявила представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Германии Катарина Лампп.

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Общая цифра почти в 14 миллионов составляет более трети общего населения страны, которое составляет примерно 41 миллион.

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Лампп сказала, что взнос Германии в размере более 500 миллионов долларов в поддержку беженцев является вторым после вклада Соединенных Штатов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы выезжали в другие страны, через несколько месяцев многие из них начали возвращаться назад.

В настоящее время в других странах находятся около 5 млн. украинских беженцев. Украинские власти призывают их по возможности не возвращаться в Украину на зиму в условиях продолжающихся ракетных атак РФ по объектам критической инфраструктуры.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Беженцы Российская агрессия Вторая мировая война Война России против Украины

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