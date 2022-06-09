В Донецкой области от российских обстрелов за сутки погибли четыре человека, 11 ранены

9 июня, 01:10
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Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки российские войска убили четырех мирных житилей.

Также ранения от обстрелов получили 11 человек.

«За 8 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса — 3 в Курахово и 1 в Авдеевке. Еще 11 гражданских сегодня получили ранения», — сообщил Кириленко.

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В Константиновке медицинскую помощь получил один человек, раненный в Луганской области.

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Кириленко напомнил, что данные о погибших мирных жителях с начала войны не включает жителей Волновахи и Мариуполя.

Российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области за 6−7 июня, в результате семь человек были ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=hdXwhclQ9U0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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