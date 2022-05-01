23 500 солдат и более 1000 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины 1 мая, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный ВСУ танк российских оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 23 500 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Такие данные на утро воскресенья, 1 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении.



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Общие потери противника за время войны ориентировочно составили:

личного состава — около 23 500 ( +300) человек ликвидировано

+300) человек ликвидировано танков — 1026 ( +18) ед

+18) ед боевых бронированных машин — 2471 ( +26) ед

+26) ед артиллерийских систем — 451 ( +15) ед

+15) ед РСЗО — 151 ( +0) ед

+0) ед средства ПВО — 80 ( +3) ед

+3) ед самолетов — 192 ( +2) ед

+2) ед вертолетов — 155 ( +0) ед

+0) ед автомобильной техники — 1796 ( +20) ед

+20) ед корабли/катера — 8 ( +0) ед

+0) ед цистерн с ГСМ — 76 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 245 ( +13)

+13) Специальная техника — 32 ( +0)

+0) Пусковые установки ОТРК/ТРК — 84

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