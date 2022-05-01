23 500 солдат и более 1000 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины

1 мая, 11:14
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Уничтоженный ВСУ танк российских оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженный ВСУ танк российских оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 23 500 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Такие данные на утро воскресенья, 1 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Видео дня

Общие потери противника за время войны ориентировочно составили:

  • личного состава — около 23 500 (+300) человек ликвидировано
  • танков — 1026 (+18) ед
  • боевых бронированных машин — 2471 (+26) ед
  • артиллерийских систем — 451 (+15) ед
  • РСЗО — 151 (+0) ед
  • средства ПВО — 80 (+3) ед
  • самолетов — 192 (+2) ед
  • вертолетов — 155 (+0) ед
  • автомобильной техники — 1796 (+20) ед
  • корабли/катера — 8 (+0) ед
  • цистерн с ГСМ — 76 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 245 (+13)
  • Специальная техника — 32 (+0)
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 84
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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Генеральный штаб Российские военные Российская военная техника Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ

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