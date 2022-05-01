23 500 солдат и более 1000 танков. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала войны против Украины
Уничтоженный ВСУ танк российских оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 23 500 своих солдат — из них 300 оккупантов ВСУ уничтожили за последние сутки.
Война России против Украины — главные события 1 мая
Такие данные на утро воскресенья, 1 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Общие потери противника за время войны ориентировочно составили:
- личного состава — около 23 500 (+300) человек ликвидировано
- танков — 1026 (+18) ед
- боевых бронированных машин — 2471 (+26) ед
- артиллерийских систем — 451 (+15) ед
- РСЗО — 151 (+0) ед
- средства ПВО — 80 (+3) ед
- самолетов — 192 (+2) ед
- вертолетов — 155 (+0) ед
- автомобильной техники — 1796 (+20) ед
- корабли/катера — 8 (+0) ед
- цистерн с ГСМ — 76 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 245 (+13)
- Специальная техника — 32 (+0)
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 84
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