Новые данные Генштаба ВСУ: украинские военные ликвидировали почти 22 тысяч российских оккупантов

25 апреля, 10:49
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Украинские военные уничтожили почти 6000 едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожили почти 6000 едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 900 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 25 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Также оккупанты лишились почти 6000 единиц техники, среди них:

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  • танков — 884 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2258 ед.,
  • артиллерийских систем — 411 ед.,
  • РСЗО — 149 ед.,
  • средства ПВО — 69 ед.,
  • самолетов — 181 ед.,
  • вертолетов — 154 ед.,
  • автомобильной техники — 1566 ед.,
  • корабли/катера — 8 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 201 ед.,
  • спецтехника — 28 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/302410012072084
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Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.


22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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