Новые данные Генштаба ВСУ: украинские военные ликвидировали почти 22 тысяч российских оккупантов
Украинские военные уничтожили почти 6000 едини техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 21 900 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 25 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 884 ед.,
- боевых бронированных машин — 2258 ед.,
- артиллерийских систем — 411 ед.,
- РСЗО — 149 ед.,
- средства ПВО — 69 ед.,
- самолетов — 181 ед.,
- вертолетов — 154 ед.,
- автомобильной техники — 1566 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 201 ед.,
- спецтехника — 28 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
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