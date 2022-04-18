Новые данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине Россия потеряла уже 20600 своих солдат и почти 800 танков
Украина обороняется, военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 600 своих солдат.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 18 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 790 ед.,
- боевых бронированных машин — 2041 ед.,
- артиллерийских систем — 381 ед.,
- РСЗО — 130 ед.,
- средства ПВО — 67 ед.,
- самолетов — 167 ед.,
- вертолетов — 147 ед.,
- автомобильной техники — 1487 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 155 ед.,
- спецтехника — 27 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 18 апреля — 54-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.
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