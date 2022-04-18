Новые данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине Россия потеряла уже 20600 своих солдат и почти 800 танков 18 апреля, 11:06 Цей матеріал також доступний українською Украина обороняется, военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 600 своих солдат.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 18 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5300 единиц техники, среди них:

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танков — 790 ед.,

боевых бронированных машин — 2041 ед.,

артиллерийских систем — 381 ед.,

РСЗО — 130 ед.,

средства ПВО — 67 ед.,

самолетов — 167 ед.,

вертолетов — 147 ед.,

автомобильной техники — 1487 ед.,

корабли/катера — 8 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 155 ед.,

спецтехника — 27 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 18 апреля — 54-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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