Новые данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине Россия потеряла уже 20600 своих солдат и почти 800 танков

18 апреля, 11:06
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Украина обороняется, военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина обороняется, военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 600 своих солдат.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 18 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5300 единиц техники, среди них:

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  • танков — 790 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2041 ед.,
  • артиллерийских систем — 381 ед.,
  • РСЗО — 130 ед.,
  • средства ПВО — 67 ед.,
  • самолетов — 167 ед.,
  • вертолетов — 147 ед.,
  • автомобильной техники — 1487 ед.,
  • корабли/катера — 8 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 155 ед.,
  • спецтехника — 27 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
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Россия напала на Украину 24 февраля. 18 апреля — 54-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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