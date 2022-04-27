Данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине Россия потеряла уже 22400 своих солдат и более 6000 единиц техники
Украинские военные прицельно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22 400 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 27 апреля
Такие данные по состоянию на утро среды, 27 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 939 ед.,
- боевых бронированных машин — 2342 ед.,
- артиллерийских систем — 421 ед.,
- РСЗО — 149 ед.,
- средства ПВО — 71 ед.,
- самолетов — 185 ед.,
- вертолетов — 155 ед.,
- автомобильной техники — 1666 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 207 ед.,
- спецтехника — 31 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 27 апреля — 63-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
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