Данные Генштаба ВСУ: с начала войны в Украине Россия потеряла уже 22400 своих солдат и более 6000 единиц техники 27 апреля, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные прицельно уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22 400 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Такие данные по состоянию на утро среды, 27 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 6200 единиц техники, среди них:

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танков — 939 ед.,

боевых бронированных машин — 2342 ед.,

артиллерийских систем — 421 ед.,

РСЗО — 149 ед.,

средства ПВО — 71 ед.,

самолетов — 185 ед.,

вертолетов — 155 ед.,

автомобильной техники — 1666 ед.,

корабли/катера — 8 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 207 ед.,

спецтехника — 31 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 апреля — 63-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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