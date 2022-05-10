Ликвидировано 26 тысяч солдат. В Генштабе ВСУ озвучили данные о потерях России в войне против Украины

10 мая, 09:45
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты теряют в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

Оккупанты теряют в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 26 000 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 10 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 7500 единиц техники, среди них:

Видео дня
Читайте также:
«Поздравили» с днем Победы. Десантники уничтожили российский бронеавтомобиль Тигр вместе с экипажем
  • танков — 1170 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2808 ед.,
  • артиллерийских систем — 519 ед.,
  • РСЗО — 185 ед.,
  • средства ПВО — 87 ед.,
  • самолетов — 199 ед.,
  • вертолетов — 158 ед.,
  • автомобильной техники — 1980 ед.,
  • корабли/катера — 12 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 380 ед.,
  • спецтехника — 41 ед.
  • крылатые ракеты — 94 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/313668870946198
https://www.youtube.com/embed/YizoVDub8GE

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 мая — 76-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Читайте также:
Пентагон о ситуации на Донбассе: Движение армии России медленное и беспорядочное, она сталкивается с жестким сопротивлением

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X