Потери РФ в войне против Украины: ликвидировано 27,7 тысяч оккупантов, уничтожено более 8000 единиц вражеской техники 16 мая, 10:58 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили уже более 8000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 27 700 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 16 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 8000 единиц техники, среди них:

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танков — 1228 ед.,

боевых бронированных машин — 2974 ед.,

артиллерийских систем — 577 ед.,

РСЗО — 195 ед.,

средства ПВО — 89 ед.,

самолетов — 200 ед.,

вертолетов — 165 ед.,

автомобильной техники — 2101 ед.,

корабли/катера — 13 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 427 ед.,

спецтехника — 42 ед.

крылатые ракеты — 97 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 мая — 82-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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