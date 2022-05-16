Потери РФ в войне против Украины: ликвидировано 27,7 тысяч оккупантов, уничтожено более 8000 единиц вражеской техники

16 мая, 10:58
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ВСУ уничтожили уже более 8000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ уничтожили уже более 8000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 27 700 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 16 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 8000 единиц техники, среди них:

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Россия напала на Украину 24 февраля. 16 мая — 82-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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