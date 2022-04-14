Почти 20 тысяч солдат и более 5000 единиц техники. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях России в Украине 14 апреля, 10:46 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные массово уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 900 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Такие данные по состоянию на утро четверга, 14 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5200 единиц техники, среди них:

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танков — 753 ед.,

боевых бронированных машин — 1968 ед.,

артиллерийских систем — 366 ед.,

РСЗО — 122 ед.,

средства ПВО — 64 ед.,

самолетов — 160 ед.,

вертолетов — 144 ед.,

автомобильной техники — 1437 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 ед.,

спецтехника — 25 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 14 апреля — 50-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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