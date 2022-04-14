Почти 20 тысяч солдат и более 5000 единиц техники. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях России в Украине
Украинские военные массово уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 900 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 14 апреля
Такие данные по состоянию на утро четверга, 14 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 753 ед.,
- боевых бронированных машин — 1968 ед.,
- артиллерийских систем — 366 ед.,
- РСЗО — 122 ед.,
- средства ПВО — 64 ед.,
- самолетов — 160 ед.,
- вертолетов — 144 ед.,
- автомобильной техники — 1437 ед.,
- корабли/катера — 7 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 134 ед.,
- спецтехника — 25 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 14 апреля — 50-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
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