Данные Генштаба ВСУ: Россия потеряла в Украине уже более 28 тысяч своих солдат и 3000 бронемашин

18 мая, 09:54
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Украинские военные уничтожают вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожают вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 28 300 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Такие данные по состоянию на утро среды, 18 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 8000 единиц техники, среди них:

Видео дня
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  • танков — 1251 ед.,
  • боевых бронированных машин — 3043 ед.,
  • артиллерийских систем — 586 ед.,
  • РСЗО — 199 ед.,
  • средства ПВО — 91 ед.,
  • самолетов — 202 ед.,
  • вертолетов — 167 ед.,
  • автомобильной техники — 2137 ед.,
  • корабли/катера — 13 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 441 ед.,
  • спецтехника — 43 ед.
  • крылатые ракеты — 102 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/319532330359852

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 мая — 84-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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