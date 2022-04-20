Почти 21 тысяча солдат и 815 танков. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях России в войне против Украины
Россия теряет в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 900 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Такие данные по состоянию на утро среды, 20 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 815 ед.,
- боевых бронированных машин — 2087 ед.,
- артиллерийских систем — 391 ед.,
- РСЗО — 136 ед.,
- средства ПВО — 67 ед.,
- самолетов — 171 ед.,
- вертолетов — 150 ед.,
- автомобильной техники — 1504 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 165 ед.,
- спецтехника — 27 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 20 апреля — 56-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.
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