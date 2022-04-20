Почти 21 тысяча солдат и 815 танков. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях России в войне против Украины

20 апреля, 10:49
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Россия теряет в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Россия теряет в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 900 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Такие данные по состоянию на утро среды, 20 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5300 единиц техники, среди них:

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  • танков — 815 ед.,
  • боевых бронированных машин — 2087 ед.,
  • артиллерийских систем — 391 ед.,
  • РСЗО — 136 ед.,
  • средства ПВО — 67 ед.,
  • самолетов — 171 ед.,
  • вертолетов — 150 ед.,
  • автомобильной техники — 1504 ед.,
  • корабли/катера — 8 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 165 ед.,
  • спецтехника — 27 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298884699091282
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Россия напала на Украину 24 февраля. 20 апреля — 56-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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