За 50 дней войны. Россия потеряла в Украине уже 20 тысяч своих солдат и сотни единиц танков — Генштаб ВСУ
Украинские военные уничтожили более 750 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 000 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 15 апреля
Такие данные по состоянию на утро четверга, 14 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 756 ед.,
- боевых бронированных машин — 1976 ед.,
- артиллерийских систем — 366 ед.,
- РСЗО — 122 ед.,
- средства ПВО — 66 ед.,
- самолетов — 163 ед.,
- вертолетов — 144 ед.,
- автомобильной техники — 1443 ед.,
- корабли/катера — 8 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 ед.,
- спецтехника — 25 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 15 апреля — 51-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.
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