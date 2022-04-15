За 50 дней войны. Россия потеряла в Украине уже 20 тысяч своих солдат и сотни единиц танков — Генштаб ВСУ 15 апреля, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили более 750 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 000 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Такие данные по состоянию на утро четверга, 14 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5200 единиц техники, среди них:

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танков — 756 ед.,

боевых бронированных машин — 1976 ед.,

артиллерийских систем — 366 ед.,

РСЗО — 122 ед.,

средства ПВО — 66 ед.,

самолетов — 163 ед.,

вертолетов — 144 ед.,

автомобильной техники — 1443 ед.,

корабли/катера — 8 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 135 ед.,

спецтехника — 25 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 15 апреля — 51-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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