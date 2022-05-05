Потери оккупантов: в Украине с начала войны ликвидировали уже 24700 солдат РФ — Генштаб ВСУ

5 мая, 11:00
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ВСУ уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожают оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 700 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Такие данные по состоянию на утро четверга, 5 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 7000 единиц техники, среди них:

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Россия напала на Украину 24 февраля. 5 мая — 71-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/embed/FxZ0U59yktk

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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