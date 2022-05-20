Гаубицы и контрбатарейные станции. В Пентагоне уточнили, какое оружие передадут Украине в рамках новой помощи
Гаубицы M777, которые США ранее передали Украине, загружают в грузовой самолет (Фото:U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/Handout via REUTERS)
Министерство обороны США сообщило детали новой военной помощи, которая будет поставлена в Украину на сумму до 100 миллионов долларов.
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Об этом сообщает Радио Свобода.
«Способности этого пакета адаптированы, чтобы обеспечивать критические потребности Украины для сегодняшней борьбы, когда российские войска продолжают наступление на востоке Украины», — сообщили в Пентагоне.
Новый пакет помощи включает:
- 18 155-миллиметровых гаубиц;
- 18 тактических транспортных средств для перемещения гаубиц;
- три контрбатарейных станций AN/TPQ-36;
- полевое оборудование и запчасти.
В министерстве отметили, что с момента вступления в должность Джо Байдена, США оказали Украине помощь на 4,6 миллиарда долларов, из них 3,9 миллиарда передали после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.
В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.
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