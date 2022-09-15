Удар по дамбе Кривого Рога: РФ применила ракеты Кинжал и Искандер, подтоплены более 100 частных домов 15 сентября, 08:49 На разных участках уровень воды поднялся до двух метров, его удалось снизить (Фото:t.me/rudanatv)

Войска РФ ударили по дамбе Кривого Рога ракетами Кинжал и Искандер, из-за значительного подъема уровня воды в реке Ингулец подтоплены 112 частных домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«По уточненным данным, россияне били ракетами Кинжал и Искандер. Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров, и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу», — отметил он.

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По словам главы ОВА, в Кривом Роге продолжается эвакуация людей.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram добавил, что по состоянию на утро четверга, 15 сентября, идет ликвидация аварии.

«Но поток воды значительно уменьшился и уровень, там, где есть подтопление, начал спадать. Всего подтоплено 112 жилых частных домов и дачных участков. Это Гданцивка и Матреновка в Ингулецком районе. Мы проводили тоже ночью эвакуацию людей. Думаю, что сегодня закончим полностью ликвидацию», — отметил он.

Вилкул также рассказал о ситуации с водоснабжением в городе. По его словам, вода в домах есть везде кроме Военного Городка и Макулана, потому, что найдено еще одно место попадания крылатой ракеты.

«Там водогон 600 мм. Серьезная авария, но всю ночь работали аварийные бригады. Уже идет ликвидация, после обеда вода там будет тоже. Сейчас дал команду и отправлены в Военный Городок и на Макулан водовозки, которые будут обеспечивать привозной водой. За сегодня постараемся полностью вопрос закрыть», — резюмировал он.

Местные СМИ делятся фото и видео затопленных улиц в Кривом Роге. Некоторые местные жители достали надувные лодки и передвигаются вплавь.

Вечером 14 сентября Россия нанесла серию ракетных ударов по Кривому Рогу. Оккупанты ударили семью ракетами с самолетов стратегической авиации и попали в гидротехническое сооружение. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул призвал жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районах эвакуироваться перед угрозой подтопления.

В Херсонском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что уровень воды в Ингульце стремительно повышается и приближался к историческому максимуму, угрожая подтоплением населенным пунктам в районе Кривого Рога и северных районов Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает воевать против мирного населения и пытается затопить Кривой Рог, нанеся удары по гидротехническим сооружениям.

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