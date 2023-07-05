Чубаров рассказал о настоящих последствиях удара по Чонгарскому мосту 5 июля, 15:39 В Генштабе ВСУ подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили Storm Shadow (Фото:Владимир Сальдо/Telegram)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV рассказал о настоящих последствиях удара по Чонгарскому мосту.

«Весь основной поток автомобильного транспорта, грузовиков они направили из Джанкоя в сторону Красноперекопского района, на Армянск, а оттуда уже по не очень приспособленным дорогам Херсонской области. Этот маршрут делает большой крюк и снова где-то там выезжают на Мелитопольскую трассу, далеко от взорванного Чонгарского моста. Это где-то 120−140 километров дополнительного маршрута», — рассказал Чубаров в эфире Radio NV об изменениях логистики оккупантов из-за невозможности пользоваться Чонгарским мостом.

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Глава Меджлиса добавил, что, поскольку грузовики из Крыма не пропускают через мост, они должны переправляться в сторону страны-агрессора на пароме или добираться сухопутным коридором через оккупированные Мелитополь и Мариуполь в Ростовскую область.

«Теперь это все замедлено. А люди в Крыму, которые живут в Красноперекопском, в Джанкойском районах испытывают дополнительные существенные неудобства, потому что через их улицы, близко к этим населенным пунктам, где дороги не приспособлены, движется большое количество автомобильного транспорта», — сказал Чубаров.

5 июля в Генштабе подтвердили, что по Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow.

Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту на административной границе между Крымом и Херсонской областью в ночь на 22 июня.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.