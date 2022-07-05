Удары РФ по Сумской области: за ночь оккупанты обстреляли пять громад, в Шостке есть раненый 5 июля, 11:48 Войска РФ нанесли удары по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

За минувшую ночь войска РФ обстреляли пять громад в Сумской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Оккупанты осуществили более 60 выстрелов по Белопольской, Юнаковской, Шосткинской, Шалыгинской и Середино-Будской громадам. Удары наносили ракетами, минометами и САУ.

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Живицкий также уточнил, что в результате ракетного удара по Шостке пострадало одно из предприятий города, один человек ранен.

Рано утром 5 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Шостке.

Накануне российские оккупанты обстреляли Сумскую область минометами и выпустили несколько ракет. В результате атаки шесть человек получили ранения.



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