Спровоцировали пожары. Спасатели рассказали о последствиях вражеских обстрелов Николаевской области, четыре человека пострадали 13 мая, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Спасатели показали последствия ночного обстрела Николаева (Фото:ГСЧС)

Ночные обстрелы Николаева и области спровоцировали пожары.

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По данным спасателей, на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств произошли масштабные пожары. Еще один пожар хвойного настила, деревьев, кустарников, сухой травы на открытой территории площадью 0,2 га потушили пожарные в Корабельном районе Николаева.

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Из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате обстрелов России зафиксировано два пожара на объектах Николаева. В Корабельном районе горел металлический вагончик на площади 30 кв. м, в Ингульском — кровля здания на площади 3 кв. м.

В результате обстрелов первого объекта пострадали четыре человека.

В полиции Николаевской области уточнили, что в результате атак оккупантов повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные помещения и объекты гражданской инфраструктуры в регионе. Пострадали гражданские, их количество не уточняется.

В ночь на 13 мая мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прозвучали взрывы. Детали он не уточнил.

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