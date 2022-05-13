Спровоцировали пожары. Спасатели рассказали о последствиях вражеских обстрелов Николаевской области, четыре человека пострадали

13 мая, 11:26
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Спасатели показали последствия ночного обстрела Николаева (Фото:ГСЧС)

Спасатели показали последствия ночного обстрела Николаева (Фото:ГСЧС)

Ночные обстрелы Николаева и области спровоцировали пожары.

Война России против Украины — главные события 13 мая

По данным спасателей, на территориях Балабановского и Галициновского лесных хозяйств произошли масштабные пожары. Еще один пожар хвойного настила, деревьев, кустарников, сухой травы на открытой территории площадью 0,2 га потушили пожарные в Корабельном районе Николаева.

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Из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате обстрелов России зафиксировано два пожара на объектах Николаева. В Корабельном районе горел металлический вагончик на площади 30 кв. м, в Ингульском — кровля здания на площади 3 кв. м.

В результате обстрелов первого объекта пострадали четыре человека.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/307840701524761

В полиции Николаевской области уточнили, что в результате атак оккупантов повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные помещения и объекты гражданской инфраструктуры в регионе. Пострадали гражданские, их количество не уточняется.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/306540008336989

В ночь на 13 мая мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прозвучали взрывы. Детали он не уточнил.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины

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